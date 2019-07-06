Бойовики на Донбасі продовжують використовувати заборонене озброєння

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У суботу, 6 липня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу населеного пункту Широкине бойовики здійснили обстріл використовуючи стрілецьку зброю. Поблизу Лебединського проросійські найманці вели обстріл з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. На околицях Мар’їнки обстріляли українські позиції використовуючи міномет калібру 82 мм. Поблизу Павлопілля бойовики вели вогонь з автоматичного гранатомету, а неподалік Богданівки з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі Хутора Вільного бойовики обстріляли українські позиції із міномету калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем. Поблизу Новотошківського бойовики вели обстріл використовуючи міномети калібрів 82 мм та 120 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 5 липня, постраждали шестеро українських військовослужбовців. Зазначається, що 12 разів збройні формування Російської Федерації застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм, також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.