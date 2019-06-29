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Бойовики намагались звинуватити підрозділи ООС в обстрілі населеного пункту

Новини » Суспільство    29.06.2019 - 22:13
Бойовики намагались звинуватити підрозділи ООС в обстрілі населеного пункту
Ілюстративне фото (strelkov.info)

У звіті ОБСЄ опубліковано факт провокаційного обстрілу будинку на окупованих територіях

Проросійські бойовики на Донбасі здійснили чергову спробу звинуватити підрозділи операції Об’єднаних сил (ООС) в обстрілі населеного пункту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах на не підконтрольній Україні території.

"26 червня, спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі 26 червня, спостерігачі прибули га місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі", - повідомили в штабі ООС.

У ОБСЄ вважають, що вирви утворились внаслідок розриву мінометних мін калібру 82 мм, які могли бути випущені із західного напрямку.

Також поряд на подвір’ї співробітники патруля виявили підривник і хвостовик від реактивної гранати. Ударна хвиля вибуху пошкодила вікна і віконні ставні у нежитловому будинку. Місцеві мешканці розповіли, що обстріл стався вранці 26 червня.

"На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та збройних формувань РФ, в районі населеного пункту Пікузи, вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25. Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Отже, враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до даного інциденту не підтверджується", - повідомили у штабі ООС.

Також вони заявили, що провокаційні обстріли спрямовані для дискредитації підрозділів ООС в очах мирного населення.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку, також було зафіксовано вирву від розриву ще однієї гранати на автомобільній дорозі.

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