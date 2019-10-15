На Донбасі в понеділок поранений український військовий

На Донбасі протягом минулої доби, 14 жовтня, унаслідок обстрілів бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися поблизу Новотроїцького, Водяного, Лебединського, Новогнатівки, Пищевика, Опитного, Новолуганського, Луганського, Золотого, Кримського, Хутора Вільного.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню - неподалік Новотроїцького, Пищевика, Павлополя.

Крім того, було зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, біля Золотого-4.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Раніше заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 11 жовтня, контрольовані Росією бойовики запустили білі сигнальні ракети в районі Золотого та Петрівського, демонструючи готовність до початку розведення сил та засобів. Однак окупанти не отримали відповіді від українських військових.