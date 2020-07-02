Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Луганського

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

У четвер, 2 липня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. На ділянках розведення режим "тиші" дотримувався.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського бойовики двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го і 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики почали облаштовувати свої позиції на ділянці розведення сил "Петрівське".

Крім того, 1 липня бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранення отримав український військовий.

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Автор: РБК-Україна