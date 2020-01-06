На Донбасі загинуло двоє українських військових, один дістав поранення

Минулої доби, 5 січня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поруч з Водяним - з міномета калібру 82 мм - 8 мін;

неподалік населеного пункту Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Гнутове - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат з боку ЗСУ немає.

Нагадаємо, в суботу 4 січня в зоні проведення ООС на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.

Під час святкування Нового року бойовики на Донбасі спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка. Представники незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ застосували піротехнічні засоби, стрілецьку зброю і ЗУ-23-2, що призвело до пожежі.