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Бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим тиші, поранений український військовий

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Донбас, П'ятниця 12 листопада 2021 07:22
Бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим тиші, поранений український військовий Фото: бойовики на Донбасі 13 разів порушили "тишу" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Протягом минулої доби, 11 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Чотири з них було здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

По наших позиціях біля Мар’їнки окупанти відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Зайцеве противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Кримського ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 12 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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