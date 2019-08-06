На Донбасі загинули четверо українських військових

На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо український військових. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомляється, від початку поточної доби сьогодні, 6 серпня, бойовики здійснили два провокаційних обстріли українських позицій. Зокрема, близько 1 ночі протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по позиціям ООС біля села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя.

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загинули чотири військовослужбовці одного з підрозділів бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський заявляв про необхідність негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню.

Натомість, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі з боку окупаційних військ із 21 липня поки що не можна назвати зривом погодженого в Мінську "хлібного перемир'я". Хомчак вважає, що домовленості про перемир'я з 21 липня працюють.