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На Донбасі загинув військовослужбовець, ще двоє отримали поранення

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 19:27
На Донбасі загинув військовослужбовець, ще двоє отримали поранення
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню

На Донбасыі з початку доби 17 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новотроїцького, поблизу Водяного і неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Залізного і поблизу Новотошковского.

"З початку доби при виконанні бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув. Двоє військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил 16 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, двоє військових поранені, 17 вересня один військовий загинув.

Крім того, у Маріуполі невідомі розстріляли відпущеного під домашній арешт бойовика "Донецької народної республіки" Романа Джумаєва.

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