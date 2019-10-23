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На Донбасі загинув український військовий, трьох поранено

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 07:16
На Донбасі загинув український військовий, трьох поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, загинув один військовий, трьох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів: тричі неподалік Павлополя, а також поблизу Новотроїцького, біля Новоселівки Другої; двічі поблизу Водяного, біля Пищевика, Красногорівки та поблизу Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів: чотири рази неподалік Золотого, тричі біля Зайцевого, поблизу Південного, двічі у районі Новолуганського, у районі Хутора Вільного, неподалік Луганського, біля Новотошківського.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли: поблизу Водяного на Приазов'ї, двічі поблизу Пищевика та один раз неподалік Павлополя і біля Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних гранатометів неподалік Зайцевого та, з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, біля Луганського.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях у вихідні.

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