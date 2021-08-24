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На Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші"

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Донбас, Вівторок 24 серпня 2021 17:40
На Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші" Фото: На Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші"
Автор: Сергій Пишкін

Протягом поточної доби, в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. На лінії розмежування був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про сьогоднішнє порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

"На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - відзначає пресслужба ООС.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України з початку доби розмінували 2 гектари території та знищили 35 вибухонебезпечних предметів.

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