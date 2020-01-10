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На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 07:13
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти 6 разів порушували режим тиші

У четвер, 9 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню. Заборонене мінськими угодами озброєння при обстрілах не застосовувалося.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї було обстріляно укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі Павлополя, Водяного, Невесельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільний.

"Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - повідомили у штабі.

Крім того, з початку 10 січня російські незаконні збройні формування з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українськиї військових поблизу Мар'їнки.

На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в результаті ворожого обстрілу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил. Тоді у штабі була інформація про обстріли поблизу Павлополя та Хутора Вільний.

Також РБК-Україна писало, що 8 січня в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено трьох український воїнів. У середу окупанти застосовували заборонені міномети 120-го калібру та артилерійські системи калібру 122 мм.

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