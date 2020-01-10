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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 07:13
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты 6 раз нарушали режим тишины

В четверг, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями вооружение при обстрелах не применялось.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны укрепления подразделений Объединенных сил в районе Павлополя, Водяного, Невесельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольный.

"Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сообщили в штабе.

Кроме того, с начала 10 января российские незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки.

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в результате вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил. Тогда в штабе была информация об обстрелах вблизи Павлополя и Хутора Вольный.

Также РБК-Украина писало, что 8 января в зоне проведения ООС на Донбассе были ранены трое украинских воинов. В среду оккупанты применяли запрещенные минометы 120-го калибра и артиллерийские системы калибра 122 мм.

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