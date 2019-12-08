На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені

Всього в суботу зафіксували 10 обстрілів
Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Обстріли вели із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 обстрілів:
"Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один - бойову травму", - йдеться в повідомленні.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали українські позиції неподалік Мар'їнки.
Нагадаємо, за даними української розвідки, на окуповану територію Донбасу з РФ прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи і підрозділи спецпризначення.
Раніше повідомлялося, що російські незаконні збройні формування передали Україні тіло загиблого полковника спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України Дмитра Каплунова.