На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

В течение минувших суток на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

вблизи Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

возле Широкиного - из РПГ и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 6 обстрелов:

возле Майорска - из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Золотого - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Железного и Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения, а один - боевую травму", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции неподалеку Марьинки.

Напомним, по данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из РФ прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

Ранее сообщалось, что российские незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего полковника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины Дмитрия Каплунова.