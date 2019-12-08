На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

Всего в субботу зафиксировали 10 обстрелов
В течение минувших суток на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 6 обстрелов:
"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения, а один - боевую травму", - говорится в сообщении.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции неподалеку Марьинки.
Напомним, по данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из РФ прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.
Ранее сообщалось, что российские незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего полковника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины Дмитрия Каплунова.