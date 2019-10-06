На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті 17 обстрілів ще один військовослужбовець отримав поранення

На Донбасі з початку 6 жовтня внаслідок 17 обстрілів загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили дев'ять обстрілів позицій ООС біля Павлополя, Новотроїцького, Авдіївки, Богданівки і Новогнатовки. Проти українських військових тут застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю, ручні протитанкові гранатомети, снайперську зброю, великокаліберні кулемети, озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили вісім обстрілів українських позицій поблизу Новотроїцького, Попасної, Золотого-4, Луганського, Зайцево. Бойовики застосували підствольні гранатомети, стрілецьку зброю, станкові протитанкові гранатомети, міномети калібру 82-мм.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого постраждали двоє українських військових.