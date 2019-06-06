На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

На Донбасі протягом минулої доби, 5 червня, внасліок обстрілів з боку бойовиків загинув один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил, ще один дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - додали в прес-центрі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Піщевик, Талаківка та Новогригорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази біля н.п. Старий Айдар, Кримське, Золоте.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох - поранено", - повідомили в ООС.

Від початку доби четверга, 6 червня, противник двічі обстріляв українські позиції поблизу Павлополя і Водяного.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, станом на 18:00 в середу, 5 червня, було зафіксовано п'ять обстрілів з боку окупаційних військ на Донбасі, загинув один український військовий.