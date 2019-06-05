На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню

Від початку доби, 5 червня, ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню у районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС), загинув один військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Как зазначається, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Талаківки, села Водяне та Новогригорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі за добу, 4-5 червня, збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинули троє українських військовослужбовців, ще трьох поранено.

Крім того, бойовики у вівторок, 4 червня, обстріляли мечеть у Донецьку для дискредитації Збройних сил України. Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів.