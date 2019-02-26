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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    26.02.2019 - 07:40
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 лютого російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі обстріляли позиції наших захисників: у районі населеного пункту Лебединське та поблизу села Водяне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив п'ять прицільних обстрілів: Луганського, поблизу селища міського типу Новотошківське, у районі населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське.

За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

На Донбасі загинув український військовий

Нагадаємо, американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

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Теми: Новини ООС
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