На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Крім того, один український військовий отримав поранення

Бойовики за день, 25 лютого, 6 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Зазначено, що три обстріли здійснили із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями з витратою 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 мм.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення. Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українських військових:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Лебединське;

з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Водяне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" :

зі стрілецької та снайперської зброї - у районі населених пунктів Хутір вільний, Новоолександрівка та Новгородське;

з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новотошківське.

Нагадаємо, в зоні ООС у ході бойових дій 24 лютого загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі від початку доби неділі, 24 лютого, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових біля шести населених пунктів у районі операції Об'єднаних сил.

Додамо, раніше глава Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Донбас перетворився у конвеєр для російської машини вбивств.