На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

Всього бойовики здійснили 12 обстрілів

С начала текущих суток боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Операции о'объединенных сил в Facebook.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Как отмечается, вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями, во время этих обстрелов применялось также 12 раз с общим расходом 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Об'объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, боевики шесть раз обстрелял наши опорные пункты в районе Водяного, Лебединского, Паврополя и Песков.

Кроме того, обстрелы велись в районе Новозвановки, Золотого-4, Катериновки, Новоалександровки, Золотого-1.

Напомним, 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, был применен 8 раз. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Добавим, что контрольные пункты в'езду-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 23 февраля, пересекли 29,5 тысяч человек и 3,8 тыс. транспортных средств.