ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі загинув український військовий

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 березня 2021 01:03
На Донбасі загинув український військовий Фото: Донбас (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Увечері 10 березня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок ворожого нападу загинув український військовий.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Йому оперативно було надано медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося.

"Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

10 березня збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.

За минулу добу, 9 березня, бойовики 21 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Українські військові застосовували вогонь у відповідь, втрат серед військовослужбовців немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield
МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах