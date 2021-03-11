На Донбасі загинув український військовий
Увечері 10 березня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок ворожого нападу загинув український військовий.
Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Йому оперативно було надано медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося.
"Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
10 березня збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.
За минулу добу, 9 березня, бойовики 21 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Українські військові застосовували вогонь у відповідь, втрат серед військовослужбовців немає.