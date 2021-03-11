На Донбасі загинув український військовий

Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Йому оперативно було надано медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося.

"Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

10 березня збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.

За минулу добу, 9 березня, бойовики 21 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Українські військові застосовували вогонь у відповідь, втрат серед військовослужбовців немає.