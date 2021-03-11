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На Донбассе погиб украинский военный

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 марта 2021 01:03
На Донбассе погиб украинский военный Фото: Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Вечером 10 марта вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций из стрелкового оружия неподалеку населенного пункта Старогнатовка. Вследствие вражеского нападения погиб украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, но спасти его жизнь не удалось.

"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Восток" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, осуществляли обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Так, с начала суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 9 марта, боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Украинские военные применяли ответный огонь, потерь среди военнослужащих нет.

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