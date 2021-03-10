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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулемета і гранатометів

Новость на русском → Донбас, Середа 10 березня 2021 18:09
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулемета і гранатометів Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 10 березня, збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, та в подальшому здійснюють обстріл позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті селищ Південне та Троїцьке. Окупанти відкривали провокаційний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Також недалеко від Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних гранатометів станкових.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ.

"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 березня, бойовики 21 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Українські військові застосовували вогонь у відповідь, втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу.

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