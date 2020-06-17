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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 17:46
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики три рази порушували режим "тиші"

Сьогодні в результаті обстрілу ворожих на Донбасі загинув український військовий. Всього незаконні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Орехове, біля Луганська і неподалік Шумів.

Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"На жаль, в результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, 16 червня бойовики дев'ять разів порушили "тишу", поранений український військовий.

Крім того, на Донбасі 15 червня поранені четверо українських військових.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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