Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики три раза нарушали режим "тишины"

Сегодня в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный. Всего незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Орехово, возле Луганска и неподалеку Шумел.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.

Напомним, 16 июня боевики девять раз нарушили "тишину", ранен украинский военный.

Кроме того, на Донбассе 15 июня ранены четверо украинских военных.

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Автор: РБК-Украина