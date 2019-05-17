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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    17.05.2019 - 07:29
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ще один військовослужбовець отримав поранення

Протягом минулої доби 16 травня проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок обстрілів загинув українсьий військовий та ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися поблизу Водяного, Опитного, Новотроїцького, Кам'янки, Павропіля, Богданівки, Мар'їнки. Також українських військових обстрілювали поблизу Золотого-4 та Новозванівки. 

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох - поранено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку поточної доби ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Гнутове. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння в районі лінії зіткнення. Зокрема, були виявлені два буксирувані міномета в Ірміно і одну РСЗВ "Град" в Брянці на північний захід від Луганська. 

РБК-Україна раніше писало, що бойовики на Донбасі посилили обстріли, а українські військові збили безпілотник.

На Донбасі загинув один український військовий Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник
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