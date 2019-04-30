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На Донбасі поранили одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 20:30
На Донбасі поранили одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

У вівторок, 30 квітня, станом на 18:00, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема, бойовики тричі обстріляли позиції українських підрозділів біля селища Піски, села Лебединське, міста Мар'їнка та села Троїцьке. Зазначимо, що через обстріли постраждав один український військовослужбовець.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. 

Зокрема, додамо, що бойовики на Великдень тричі порушили режим тиші на Донбасі. РБК-Україна писало, що під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення "великоднього перемир'я" з 19 квітня.

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