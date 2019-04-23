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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 18:30
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби, 23 квітня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення, передає прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що з початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі - з застосуванням заборонених мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також вів вогонь по позиціях ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник шість раз обстріляв позиції наших підрозділів біля населених пунктів Гнутово, Верхньоторецьк, Мар'їнка, Гранітне, Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Південне.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один український захисник отримав поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, 22 квітня на Донбасі бойовики 11 раз обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті обстрілу ворожих один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

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