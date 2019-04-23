На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото (УНИАН)

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 23 апреля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, передает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также вел огонь по позициям ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции наших подразделений возле населенных пунктов Гнутово, Верхнеторецк, Марьинка, Гранитное, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Южное.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один украинский защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 22 апреля на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.