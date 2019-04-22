На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ще один український військовий отримав поранення

На Донбасі бойовики 11 раз обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення, передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування РФ 11 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил, з них двічі застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" збройні формування РФ тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Авдіївка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім раз обстріляв позиції наших захисників поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Попасна, Катеринівка, Золоте-5 и Золоте-4.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один український захисник отримав поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби неділі, 21 квітня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення.

У місті Щастя Україні передали 60 українців, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.