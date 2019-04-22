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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Общество    22.04.2019 - 18:25
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще один украинский военный получил ранения

На Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них дважды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Попасная, Екатериновка, Золотое-5 и Золотое-4.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток воскресенья, 21 апреля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

В городе Счастье Украине передали 60 украинцев, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

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