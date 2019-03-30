На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ще 4 військовослужбовці зі складу ООС отримали поранення

Протягом минулої доби, 29 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, вчора бойовики здійснили 19 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог використовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Російські окупаційні війська з артилерійських систем, мінометів калібрів 152, 122, 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Широкине, Авдіївка, Водяне, Лебединське, Верхньоторецьке, Павлопіль, Троїцьке, Новоолександрівка, Кримське, Попасна, Хутір Вільний, Золоте-4 та Зайцеве.

В результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув та четверо військових отримали поранення.

Крім того, вогнем у відповідь знищено зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" та станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" російських окупаційних військ.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США у п'ятницю, 29 березня, здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму.