На Донбассе погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще 4 военнослужащих из состава ООС получили ранения

В течение минувших суток, 29 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, вчера боевики совершили 19 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. При этом враг использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Российские оккупационные войска из артиллерийских систем, минометов калибров 152, 122, 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Верхнеторецкое, Павлополь, Троицкое, Новоалександровка, Крымское, Попасная, Хутор Вольный, Золотое-4 и Зайцево.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и четверо военных получили ранения.

Кроме того, ответным огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" российских оккупационных войск.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США в пятницу, 29 марта, совершил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма.