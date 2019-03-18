На Донбасі загинув український військовий

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього бойовики сьогодні тричі обстрілювали позиції ЗСУ

Від початку поточної доби на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Як зазначається, противник три рази обстріляв позиції українських військових, тричі застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села Катеринівка;

двічі - зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому - з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

"Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що вчора, 17 березня, на Донбасі бойовики десять раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення,

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що за час агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.