На Донбасі загинув український військовий

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

В течение прошлых суток, 15 февраля, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в целом противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм

В частности, боевики открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса в районе города Марьинка, а также стреляли из минометов неподалеку Камянки и Павлополя.

Кроме того, оккупанты вели огонь из минометов в районе населенных пунктов Новоалександровка, Нижнее, Хутор Свободный, Золотое-1, а также из гранатометов неподалеку Золотого-4 и в районе города Попасная.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения, обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть ранены. С начала текущих суток враг огонь не открывал.

РБК-Украина писало, что накануне в районе Софиевки и Хрустального наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали вражеские гаубицы и "Грады".

Напомним, вчера, 15 февраля, в Донецкой области из "серой зоны" было эвакуировано 46 человек, которые ранее оставались на неподконтрольной территории.