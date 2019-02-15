Бойовики на Донбасі продовжують порушувати лінію відведення важкого озброєння

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

У районі Софіївки і Хрустального зафіксовано важке озброєння бойовиків

У районі Софіївки і Хрустального спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували ворожі гаубиці і "Гради". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 14 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння свідчить, що озброєння і військова техніка з боку збройних формувань РФ розміщуються з порушенням лінії відводу важкого озброєння. Насамперед, це реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки і міномети.

12 лютого безпілотник ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відводу. А саме, три 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" поблизу селища Софіївка, на північному сході від Донецька.

На наступний день спостерігачами зафіксовано п'ять реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у Хрустального Луганської області, а також 120-мм міномет невстановленого типу поблизу Молодіжного.

Нагадаємо, з початку доби, 15 лютого, на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув, а двоє були поранені.

Додамо, що 14 лютого в результаті артилерійського обстрілу бойовиків населеного пункту Новолуганське знищено будинок.