На Донбасі загинув український військовий

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС

У суботу, 17 листопада, на Донбасі у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) загинув українських військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил. При цьому, ворог 6 разів застосував озброєння заборонене мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар'їнки та Гнутового.

"Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар'їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 мм. А по позиціях наших військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру", - додали у відомстві.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення несумісне із життям.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню заявила, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоди про відведення важкої техніки.