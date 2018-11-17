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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 20:18
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 7 раз обстреляли позиции ООС

В субботу, 17 ноября, на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) погиб украинских военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил. При этом, враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехового, хутора Вольный, Марьинки и Гнутового.

"У всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутового, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям наших войск в районе Желобка противник совершал огневой влияние еще и из минометов 120-го калибра", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрелов один украинский военный получил ранение несовместимое с жизнью.

На Донбассе погиб украинский военный

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашения об отводе тяжелой техники.

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