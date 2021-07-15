ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі загинув український танкіст: стало відомо його ім'я

Новость на русском →
Донбас, Четвер 15 липня 2021 18:52
На Донбасі загинув український танкіст: стало відомо його ім'я Фото: ще один боєць загинув на Донбасі (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український танкіст Олександр Юрков. Він загинув 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

"З сумом повідомляємо про те, що 14 липня 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302, солдат Юрко Олександр Олександрович, 2002 року народження, житель с. Криничувате Софіївського району", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади Андрій Бєляєв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас військові загибель
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва