На Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох окупантів знищено та чотирьох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, один военный погиб, один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ обстреливали 4 раза: дважды вблизи города Авдеевка, в районе населенного пункта Павлополь и возле Гнутово.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинских защитников в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении

По данным разведки, 16 февраля пятеро оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток, 17 февраля, враг дважды обстрелял наши позиции: в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Водяное; в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Катериновки.

В результате обстрелов 17 февраля ранен один украинский военнослужащий.

Напомним, по данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.