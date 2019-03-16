На Донбасі загинув один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

Від початку поточної доби, 16 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 зафіксовано 2 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку російських окупаційних військ. При цьому ворог застосував заборонене мінськими угодами озброєння.

Бойовики з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Хутір Вільний.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 березня, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

РБК-Україна писало, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 15 березня, перетнули 45 тис. осіб та 5,5 тис. транспортних засобів.