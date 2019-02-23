На Донбасі загинув один український військовий

Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС

Сегодня, 23 февраля 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом 2 раза враг применил вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

Отмечается, что боевики из противотанкового ракетного комплекса, минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военных вблизи населенных пунктов Чермалык и Катериновка.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области в результате подрыва на мине микроавтобуса с гражданскими погибли 2 человека, еще трое получили ранения.

Кроме того, в течение минувших суток, 22 февраля, боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов один военных из состава Объединенных сил получил ранения.