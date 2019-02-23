За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 22 лютого вісім окупантів знищено та двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 22 лютого російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із забороненого озброєння, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв наші опорні пункти: чотири рази - у районі Лебединського, двічі - поблизу села Водяне, а також - у районі населеного пункту Авдіївка; в районі Мар'їнки вогонь по наших позиціях вів снайпер.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі - поблизу Новозванівки, а також стріляли біля села Катеринівка, населеного пункту Кримське, смт Луганське, у районі Станиці Луганської.

За даними розвідки, 22 лютого вісім окупантів знищено та двох поранено, також знищено дві одиниці військової автомобільної техніки противника.

Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав.

Нагадаємо, 21 лютого бойовики на блокпості поблизу Ковського (на півден від Донецька) відмовили патрулю СММ ОБСЄ у проїзді.