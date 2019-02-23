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На Донбасі загинув один український військовий

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 18:39
На Донбасі загинув один український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС

Сьогодні, 23 лютого 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому 2 рази ворог застосував озброєння, яке заборонене мінськими угодами.

Зазначається, що бойовики з протитанкового ракетного комплексу, мінометів 120-го та 82-го калібрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українських військових поблизу населених пунктів Чермалик та Катеринівка.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - повідомили у відомстві.

На Донбасі загинув один український військовий

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області в результаті підриву на міні мікроавтобусу з цивільними загинули 2 людини, ще троє отримали поранення.

Крім того,  протягом минулої доби, 22 лютого, бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів один військових зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

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