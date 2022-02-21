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На Донбасі підірвався український військовий. Ще один постраждав при обстрілі

Автор: Артем Горовенко

В результаті обстрілу на Донбасі 21 лютого український військовий отримав бойове травмування. Ще один боєць підірвався на невідомому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника прес-служби Об'єднаних сил Павла Ковальчука.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я важкий", - відзначив він.

Також повідомляється, що постраждалим надано медичну допомогу, їх евакуювали в госпіталі.

Нагадаємо, сьогодні через обстріли в Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції в місті Щастя.

Крім того, сьогодні Росія звинуватила Україну у нібито обстрілі прикордонного пункту, але українська сторона заперечує це.

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