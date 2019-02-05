На Донбасі патруль ОБСЄ потрапив під обстріл

Інцидент стався в районі Золотого Луганської області

В районе Золотого Луганской области патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера пятеро сотрудников миссии ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого. В промежуток между 10:25 и 10:30 они услышали пять взрывов на расстоянии около 2-3 км. В 10:30, когда наблюдатели сели в автомобили, они услышали еще три взрыва в непосредственной близости - около 70-100 метров. Взрывы сопровождались пламенем, дымом с разлетом сажи и снега.

В результате патруль переместился примерно на 5 километров к восточной окраине Золотого-2 (Карбонит, на запад от Луганска). Между 10:40 и 10:50 наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня росло. Патруль был вынужден покинуть этот район.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

До этого боевики на Донбассе пригрозили сбивать беспилотники ОБСЕ.