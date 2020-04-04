На Донбасі у відповідь на обстріли ліквідували трьох бойовиків

На Донбасі протягом минулої доби, 3 квітня, ситуація у зоні проведення операції Об'єднаних сил загострилася, українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Про це передає штаб ООС.

Як зазначається, у результаті трьох бойовиків було ліквідовано. Всього збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольна артилерія. Також зафіксовано використанні противником артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися біля Павлополя - по українських позиціях було випущено 43 міни. А з напрямку населеного пункту Каштанове бойовики відкривали вогонь у бік Авдіївки, випустивши вісім мін.

Обстрілювали позиції ООС і поблизу Красногорівки, Кам’янки, Новотроїцького, Опитного, Новотошківського (20 артилерійських снарядів та 26 мін) та Оріхового. По опорних пунктах біля Новозванівки противник випустив 10 мін. Також обстріляли позиції українських військ біля Луганського.

"Наші військовослужбовці... рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За попередніми даними розвідки, 3 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували трьох російських окупантів", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, за даники української розвідки, втрати бойовиків на Донбасі у березні склали 164 людини загиблими і пораненими.