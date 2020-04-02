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У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі у березні

Новини » Надзвичайні події     02.04.2020 - 11:23
У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі у березні
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У березні 51 бойовик загинув, 113 отримали поранення і травми

Втрати бойовиків на Донбасі у березні місяці склали 164 людини загиблими і пораненими. Про це повідомили розвідці операції Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 51 бойовик загинув, ще 113 окупантів були поранені і травмовані. Також військовослужбовці ООС знищили десять одиниць техніки супротивника - міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат і чотири військових автомобіля.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 квітня, на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення. Всього бойовики 15 разів обстрілювали позиції ООС. Зокрема, по позиціях українських військових поблизу Новотошковского бойовики випустили 170 хв.

Також Міністерство закордонних справ України заявило, що російські окупаційні сили використовують глобальну загрозу поширення коронавіруса для ескалації ситуації на Донбасі.

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