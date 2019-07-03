На Донбасі відкрили справу через ситуацію на прифронтовій шахті

Представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що поліція відкрила кримінальні справи у зв'язку з ситуацією на прифронтовій шахті "Горська" державного підприємства "Первомайськвугілля". Про це він написав у своєму Facebook.

Лисянський зазначив, що стан здоров'я гірників, які протестують через відключення шахти від електрики, задовільний.

"Продовжую стежити за ситуацією на шахті "Горська" ДП "Первомайськвугілля". Сьогодні в нічну зміну з 00.00 до 2.00 я був на підприємстві, провів телефонні переговори з протестуючими гірниками (з кабінету директора), з'ясував стан здоров'я протестуючих гірників, а також ситуацію з підприємством в цілому. На сьогоднішній день у шахті знаходяться 12 гірників на тому ж горизонті 700 м; стан здоров'я гірників задовільний", - поінформував представник омбудсмена.

Він зазначив, що вимога шахтарів залишається незмінною.

"Вимога шахтарів не змінилася, вони просять гарантій невідключення підприємства від електроенергії; з шахтарями чергує медичний працівник підприємства... Вчора я розмовляв з керівництвом прокуратури Луганської області, в.о. прокурора м Лисичанська, співробітниками ГУНП в Луганській області по ситуації, що склалася на шахті "Горська", вони мені повідомили, що за фактом відключення шахти від електроенергії внесені дані в ЄРДР за 2 статтями", - повідомив Лисянський.

Зокрема, справи відкриті за статтею 273 частини 1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) і ст. 364 частини 2 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк. Протест пов'язаний з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

Як писало РБК-Україна раніше, восени 2018 року в Луганській області шахтарі провели 32-денний підземний страйк.