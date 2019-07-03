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На Донбасі відкрили справу через ситуацію на прифронтовій шахті

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 11:48
На Донбасі відкрили справу через ситуацію на прифронтовій шахті
Фото: Павло Лисянський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шахтарі продовжують страйк через відключення шахти від електрики

Представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що поліція відкрила кримінальні справи у зв'язку з ситуацією на прифронтовій шахті "Горська" державного підприємства "Первомайськвугілля". Про це він написав у своєму Facebook.

Лисянський зазначив, що стан здоров'я гірників, які протестують через відключення шахти від електрики, задовільний.

На Донбасі відкрили справу через ситуацію на прифронтовій шахті

"Продовжую стежити за ситуацією на шахті "Горська" ДП "Первомайськвугілля". Сьогодні в нічну зміну з 00.00 до 2.00 я був на підприємстві, провів телефонні переговори з протестуючими гірниками (з кабінету директора), з'ясував стан здоров'я протестуючих гірників, а також ситуацію з підприємством в цілому. На сьогоднішній день у шахті знаходяться 12 гірників на тому ж горизонті 700 м; стан здоров'я гірників задовільний", - поінформував представник омбудсмена.

Він зазначив, що вимога шахтарів залишається незмінною.

"Вимога шахтарів не змінилася, вони просять гарантій невідключення підприємства від електроенергії; з шахтарями чергує медичний працівник підприємства... Вчора я розмовляв з керівництвом прокуратури Луганської області, в.о. прокурора м Лисичанська, співробітниками ГУНП в Луганській області по ситуації, що склалася на шахті "Горська", вони мені повідомили, що за фактом відключення шахти від електроенергії внесені дані в ЄРДР за 2 статтями", - повідомив Лисянський.

Зокрема, справи відкриті за статтею 273 частини 1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) і ст. 364 частини 2 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк. Протест пов'язаний з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

Як писало РБК-Україна раніше, восени 2018 року в Луганській області шахтарі провели 32-денний підземний страйк.

На прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк У Донецькій обл. сталась аварія на шахті, є загиблий
Новини України Шахтастрайк
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